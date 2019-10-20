إعلامي مصري : تأييد قطر لعدوان تركيا على سوريا "انحطاط سياسي"

الأحد 20 أكتوبر 2019

تميم

متابعات_الخليج 365

قال الإعلامي المصري محمد الباز، إن عدوان تركيا على شمال شرق سوريا كشف عورات دول كثيرة، معتبرا أن تأييد قطر للعدوان التركي أمر طبيعي، كاشفا أن وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعرب للرئيس أردوغان عن تأييد دولته للتصرفات التركية، معتبرا أن هذا بمثابة انحطاط سياسي.

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وأشار "الباز"، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن حمد بن جاسم علل تأييد قطر للعدوان التركي، بأن ما يحدث في سوريا هو اتفاق بين تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، معقبا: "يعني عشان اتفاق تحط جزمة في فمك وتسكت يعني".

وعرض "الباز"، صورة لطفل سوري جسمه احترق نتيجة استخدام قوات أردوغان فسفور أبيض في عدوانه على الأراضي السورية، مؤكدا أن أردوغان مجرم حرب، وما يفعله في سوريا انتهاكا لحقوق الإنسان.