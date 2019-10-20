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مركز سلمان يشارك في ندوة بنيويورك حول حماية الأطفال المتأثرين بالإرهاب

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الأحد 20 أكتوبر 2019

مركز سلمان يشارك في ندوة بنيويورك

مركز سلمان يشارك في ندوة بنيويورك حول حماية الأطفال المتأثرين بالإرهاب

متابعات_الخليج 365

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة نيويورك في ندوة خاصة بحماية الأطفال المتأثرين بالإرهاب كأولوية عالمية, التي عقدت مؤخرا بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمشاركة مجموعة من الخبراء في المجال الإنساني و مكافحة الإرهاب و المخدرات .

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ووفق وكالة "واس" فقد أبرز مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور يحيى الشمري جهود المملكة العربية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في الحد من مخاطر تجنيد الأطفال والقضاء على الأيديولوجيات التي تقف وراءها من خلال البرامج و المشاريع النوعية التي ينفذها المركز في 14 دولة حاليًا و بواقع 130 برنامجًا و مشروعًا مخصصًا للأطفال، بمبالغ تجاوزت 500 مليون دولار أمريكي، شملت مجالات التعافي المبكر و الحماية و التعليم، بهدف رعاية الأطفال في الدول التي تتعرض لأزمات إنسانية و خاصة التي يكون للمنظمات الإرهابية تواجد فيها.

 

وأضاف الدكتور يحيى الشمري أن المركز قام بتنفيذ مشروع تأهيل الأطفال المجندين في اليمن والذي ساعد في إعادة تهيئة الأطفال ليكونوا أعضاء فعالين في مجتمعهم من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، حيث استفاد منه حتى الآن 400 طفل بشكل مباشر و 9,600 مستفيد غير مباشر من أولياء أمور الأطفال.

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