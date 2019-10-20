شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تناقش خطة لتطوير الخط الأول لمترو القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعان لها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لدراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو.

كما تبحث اللجنة خلال اجتماعين غدا الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعين الثلاثاء المقبل مناقشة نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى محافظة مرسى مطروح فى الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر 2019.