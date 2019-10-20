شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: تشريعات تخص المرأة والطفل لتفعيل رئاستى للجنة بـ"الشئون الإسلامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة آمنة نصير، إنها ستسعى خلال دور الانعقاد الخامس، إلى تفعيل رئاستها للجنة الأسرة والطفل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من خلال عدد من التشريعات التى تخصهم خلال الدور الحالى، بعد مراجعة خريطة التشريعات التى أعطت لها هيئة مكتب البرلمان أولوية.

وأضافت "نصير"، أن تشريع تجريم الزواج العرفى سيكون ضمن تلك المشروعات، لما له من أهمية تعيد الأمن والأمان فى الأسرة المصرية، وتُهضم بناء عليه حقوق المرأة التى تقبل لها الرعونة، ويكون النتاج بيت غير مستقر، فمشروع القانون هدفه الأهم سلامة وحماية الأسرة المصرية، مشددة: "الأسرة هى عمود المجتمع القوى، وإذا أردنا أن نؤسس لمجتمع متماسك، فعلينا أن ننظر إلى تلك القضايا الفاصلة".

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وأسندت الأوقاف، رئاسة لجنة الأسرة والطفل إلى د. آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، لتكون أول سيدة ترأس إحدى اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بقضايا المرأة، والاستفادة من جهودها أستاذة وباحثة وواعظة.

وشمل القرار الدكتورة آمنة نصير عميد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر الشريف الأسبق، وعضو مجلس النواب، والدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر السابق وعضو مجلس النواب، والدكتورة يوهانسن يحيى محمد عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .