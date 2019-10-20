انطلاق حملة علاج البلهارسيا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، عن انطلاق الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا فى المناطق والقرى ذات نسب الإصابة الأعلى من ٠.١٪، وذلك طبقا لاستراتيجية الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة "مصر خالية من البلهارسيا ٢٠٢٠".

وأوضح "جميعه" أن الحملة تنفذها الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية في الفترة من 20 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن المستهدف من الحملة تجريع 508 ألف و 297 مواطنا وتلميذا من عمر ٦ سنوات فأكثر بأقراص برازيكوانتيل.

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ولفت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملة تنفذ بالتنقل من منزل إلى منزل من خلال الفرق المشاركة في الحملة، من فنيي المعامل والممرضات والإداريين العاملين بالقطاع الصحي بمختلف إدارات المديرية.

يذكر أن الحملة تجرى بإشراف الدكتورة رجاء حسين وكيل المديرية ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، الدكتور حسن فؤاد مدير إدارة علاج البلهارسيا، إيهاب داود ورمضان خلف مراجعا معامل المديرية.