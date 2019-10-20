محافظ جنوب سيناء يفتتح محطة للطاقة الشمسية في "وادي أبوغراقد"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، محطة للطاقة الشمسية بوادي "أبوغراقد" التابعة لمدينة أبورديس بتكلفة تتعدي 5 ملايين جنيه باستخدام تقنية الخلايا الشمسية والبطاريات.

وتعمل المحطة بقدرة حالية تبلغ 5 ميجاوات وتغذي الشبكة القومية للكهرباء بطاقة قدرها 10 جيجاوات / ساعة ما ساعد على تقديم الخدمة لأكثر من 2000 وحدة سكنية مع تقليص البصمة الكربونية بما يصل إلى 3506 طنًا سنويا.

وتعد المحطة المرحلة الأولى من مشروع حقل إنتاجي متكامل للطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجاوات على أن يتم تشغيل المحطة الجديدة ضمن المرحلة الأولى من نظام تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة.

ونجحت المحطة بالفعل في تغذية الشبكة القومية للكهرباء بقدرة 5 ميجاوات ما يجعلها نواة بناء منظومة ضخمة ومتكاملة في قطاع الطاقة المتجددة على الساحة الإقليمية.