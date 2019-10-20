وصول والد شهيد الشهامة "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - (الخليج 365): وصل محمد البنا والد "محمود" المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة، إلى محكمة شبين الكوم لحضور أولى جلسات المتهمين بقتل نجله. وتعقد اليوم أولى جلسات محاكمة محمد أشرف عبدالغني راجح المتهم بقتل الطالب "محمود البنا" المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".

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