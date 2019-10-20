ضبط عصابة سرقة المساكن بـ"طريقة كسر الباب" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأحد، 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن بمدينة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا من "بديع. ع" 42 عاما ويقيم دائرة القسم باكتشافه سرقة عدد

2 شاشة تليفزيون كبيرة الحجم 43 بوصة من داخل مسكنه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

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وأسفرت تحريات المقدم أحمد المولد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج أن وراء ارتكاب الوقعة تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع "سرقات المساكن عن طريق كسر الباب" ضم كلاً من "كريم. م" 21 عاما عاطل والسابق اتهامه في 10 قضايا ما بين "سرقة مسكن، خطف شيء، سرقات متنوعة"، "أحمد. ك" 24 عاما عاطل، "حمدى. ا" 39 عاما سائق، وجميعهم مقيمين دائرة مركز أخميم.

جرى ضبط المتهمين والسيارة الميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة قيادة المتهم الأول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في وقائع سرقات المساكن عن طريق كسر الباب يتزعمه المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني والثالث.

جرى ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، حرر محضرا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.