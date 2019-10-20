تداول 286 شاحنة و393 سيارة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:
أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 286 شاحنة بضائع و393 سيارة، وأضاف ملاك يوسف أن ميناء سفاجا يستعد اليوم الأحد، لمغادرة ثلاث سفن وهى:"القاهرة، الحرية، بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 142 شاحنة و36 سيارة.
وأضاف ملاك يوسف أن الميناء استقبل بالأمس السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنها 67 شاحنة و5 سيارة.
وأوضح في تصريح صحفي اليوم الأحد أن ميناء نويبع بجنوب سيناء استقبال السفينتين آيلا وبريدج .
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