ضبط عصابة السرقات بالإكراه في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم الأحد، 3 أفراد تخصصوا في السرقات بالإكراه، في منطقة جزيرة شندويل.

تلقى مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغا من "و.ح" 65 عاما سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج أنه أثناء قيادته دراجة نارية "تروسيكل" بدائرة المركز استوقفه 3 أشخاص مجهولين واستولوا منه على الدراجة وهاتفه المحمول.

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توصلت التحريات التي أشرف عليها العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من "عمرو. ر" 36 عاما عاطل والمسجل شقي خطر والسابق اتهامه في 41 قضية ما بين "مخدرات، سرقة، آداب، سلاح بدون ترخيص"، "عاطف. م" 33 عاما عاطل والمطلوب للتنفيذ عليه غيابي بالحبس 7 سنوات والسابق اتهامه في 8 قضايا ما بين "مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة"، "السيد. ع" 34 عاما عامل والسابق اتهامه في 11 قضية ما بين "سلاح بدون ترخيص، سرقة متنوعة، مخدرات" ويقيمون دائرة قسم أول سوهاج.

جرى ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الواقعة "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه، وتم ضبط الدراجة النارية والهاتف المحمول المبلغ بسرقتهما "بإرشادهم".

أخطر مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.