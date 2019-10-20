محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح: شددت مديرية أمن المنوفية من إجراءاتها بمحيط محكمة "أحداث نلا" بشبين الكوم قبل بدء محاكمة المتهم محمد راجح في مقتل محمود البنا. وقال مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية إنه جرى نشر عدد من سيارات التحرك السريع وأفراد الأمن المركزي للتصدى لأية محاولات شغب أو عنف خلال سير إجراءات المحاكمة. وتبدأ بعد قليل محكمة "جنايات أحداث تلا" فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، المتهم فيها محمد أشرف راجح وآخرون بقتل الطالب محمود البنا.

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كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة "راجح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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