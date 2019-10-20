الإسكان: تلقينا 1124 طلبا لتخصيص الأراضي بالآلية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الآلية الجديدة لطرح الأراضي لاقت إقبالا من المطورين، لعدة أسباب أهمها، تحديد أسعار الأراضي قبل التقدم للحصول على الأراضي، حيث سهّلت هذه الآلية تحديد الملائمة المالية للشركات قبل التقدم والمساحات المطلوبة لإقامة المشروع، لافتًا إلى أنها وفرت فرص استثمارية على مستوى 35 مدينة يتم بها طرح أراضي حاليا.

وأضاف عباس في تصريحات صحفية، أنه حتى الآن استقبلت الهيئة 1124 طلبا للحصول على أراضي بآلية التخصيص، تم دراسة 800 طلب منهم، ورفض نحو 150 حالة والموافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة على نحو 150 لـ200 طلب، وهي الأراضي التي تم سداد جدية الحجز الخاصة بها وتبلغ 10% من قيمة الأرض.

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وتابع: "وصلت إجمالي قيمة الأراضي التي تم سداد جدية الحجز الخاصة بها لـ25 مليار جنيه".

وأكد معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن 20% من الطلبات المقدمة لتخصيص أراضي من قبل مستثمرين أجانب النسبة الأكبر منهم من السعودية والإمارات، كما يوجد مستثمرين أيضًا من بعض الدول الأوروبية مثل انجلترا وفرنسا، مشيرًا أن مدينة القاهرة الجديدةالأكثر طلبا من قبل المستثمرين، كما يوجد طلب على مدن الصعيد أيضًا.

وأوضح عباس أنه خلال شهر واحد يتم استخراج القرار الوزاري، وذلك في ظل التيسيرات الكبيرة المقدمة من الهيئة وتسريع الإجراءات، وهو ما ظهر في عدد القرارات الوزارية التي تم إصدارها والتي بلغ عددها 400 قرار وزاري، منها 95 قرار العام الجاري، 45 قرار منها في العاصمة الإدارية الجديدة.