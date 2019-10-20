رئيسة مجلس النواب الأميركي تزور الأردن

وصلت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي وأعضاء كبار آخرون بالكونجرس إلى الأردن، لعقد اجتماعات مع الملك عبد الله الثاني ومسؤولين كبار أردنيين آخرين. وقالت بيلوسي في بيان إن هذه الزيارة تأتي في "وقت حرج لأمن واستقرار المنطقة.. مع الأزمة المتفاقمة في سوريا بعد التوغل التركي أجري وفدنا مباحثات مهمة بشأن التبعات على الاستقرار الإقليمي وزيادة تدفق اللاجئين والفرصة الخطيرة التي توفرت لتنظيم داعش".

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