كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جنديين ومدني في كشمير بنيران باكستانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الهندي إن الجنود الباكستانيين قد استهدفوا موقعًا حدوديًا ومناطق مدنية على طول الحدود العسكرية في كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن مقتل جنديين من الجيش ومدني.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الهندي العقيد راجيش كاليا إن الجنود الهنود "انتقموا بقوة" في وقت مبكر من يوم الأحد في قطاع تانغدهار على طول خط المراقبة الذي يقسم منطقة الهيمالايا بين الخصمين المسلحين نوويًا.

ويقول كاليا إنه اصيب ثلاثة مدنيين في إطلاق النار الباكستاني. ووصفها بانتهاك "غير مستفز" لاتفاق وقف إطلاق النار في عام 2003 بين الهند وباكستان.

لم تعلق باكستان على الفور.

الهند وباكستان لهما تاريخ طويل من العلاقات المريرة حول كشمير. ويأتي القتال المتجدد وسط الإغلاق المستمر في كشمير بعد أن جردت الهند المنطقة من حكمها شبه الذاتي في أوائل أغسطس.