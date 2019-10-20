كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصر الله يعارض استقالة الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله إنه يعارض استقالة الحكومة لأن الاحتجاجات على مستوى البلاد اكتسبت زخمًا في يومها الثالث، داعيًا إلى إزالة النخبة السياسية في البلاد.

أوضح نصر الله إنه يجب على حكومة الوحدة الحالية أن تجلب بدلًا من ذلك "روح جديدة" لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تغذي المظاهرات. لم يفعل خطابه المتلفز شيئًا لتهدئة المتظاهرين في الشوارع، الذين أدرجوا نصر الله في هتافاتهم ضد شخصيات بارزة يلقون باللوم فيها على الفساد وسوء الإدارة.

الاحتجاجات التلقائية هي الأكبر في لبنان منذ خمس سنوات، وتمتد إلى ما بعد بيروت. إنهم يبنون على الغضب الذي طال أمده في الطبقة الحاكمة التي قسمت السلطة فيما بينها وجمعت ثرواتها لعقود من الزمن لكنها لم تفعل الكثير لإصلاح الاقتصاد المنهار والبنية التحتية المتداعية. في ليلة السبت، طلب الزعيم اللبناني من وزراءه الأربعة في مجلس الوزراء الاستقالة قائلًا إنه لم يعد يعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة سعد الحريري يمكنها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

الاستقالة التي أعلن عنها سمير جعجع، الذي يرأس حزب القوات اللبنانية اليميني، هي اختبار آخر للحكومة لكنها لم تقوض مجلس الوزراء المؤلف من 30 عضوًا.

انطلقت الاحتجاجات في اليوم السابق عندما أعلنت الحكومة عن قائمة من الضرائب المقترحة الجديدة، بما في ذلك رسم شهري قدره 6 دولارات لاستخدام المكالمات الصوتية لتطبيق واتس اب. أشعلت هذه الإجراءات شرارة غضب شديد منذ فترة طويلة ضد كبار القادة بدءا من الرئيس ورئيس الوزراء وصولا إلى العديد من الشخصيات الحزبية التي يلومها الكثيرون لعقود من الفساد وسوء الإدارة.

تم حشد مئات المحتجين المشاكسين أمام مكتب رئيس الوزراء سعد الحريري أثناء إلقائه خطابا للأمة مساء الجمعة، حيث ألقى باللوم على السياسيين في حكومة الوحدة الوطنية لإعاقة أجندة الإصلاح في كل منعطف. يسيطر على الحكومة خصومه وحزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤها.

وقال الحريري إنه يتفهم "ألم" الشعب وغضبه من أداء حكومته وقال "إن الوقت ينفد".

Advertisements

وأوضح إنه يمنح الحكومة 72 ساعة للتوصل إلى قرارات "واضحة وحاسمة ونهائية" فيما يتعلق بإصلاحاته الهيكلية المقترحة لإصلاح الاقتصاد المتعثر. يبدو أن الحريري يشير إلى أنه سيستقيل إذا لم يحدث ذلك لكنه لم يصرح بذلك.

بعد وقت قصير من كلمته، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين خارج مكتبه، مما أدى إلى مواجهات بين الشرطة والشبان في ميدان بوسط المدينة. انفصلت مجموعات من مثيري الشغب عن المحتجين، وأشعلت النيران في السيارات وحطمت نوافذ المتاجر في شوارع بيروت. وسار آخرون على القصر الرئاسي في ضاحية جنوب شرق العاصمة.

الاحتجاجات، التي نظمها الآلاف في جميع أنحاء البلاد خلال اليومين الماضيين، هي أكبر مظاهرة شهدها لبنان منذ عام 2015. وقد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في بلد أصبح اقتصاده على وشك الانهيار ولديه واحدة من أعلى الديون في العالم.

وقد انضم الناس من جميع الخلفيات الدينية والسياسية إلى الاحتجاجات، وقال كثيرون إنهم سيبقون في الشوارع إلى أن تستقيل الحكومة. ظلت المسيرات سلمية إلى حد كبير، على الرغم من العنف ليلة الخميس وطوال يوم الجمعة، حيث أحرق الشباب المتاريس في الطرق الرئيسية في بيروت.

مرارا وتكرارا، هتف المتظاهرون "ثورة!" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، مرددين صدى هتافات من المتظاهرين خلال ثورات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة في عام 2011.

