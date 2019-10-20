كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإليزيه: تمديد تأجيل البريكست ليس في مصلحة أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قصر إليزيه الرئاسي في فرنسا إنه لا يوجد شيء يمكن كسبه من خلال تمديد قرار بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الإليزيه أن "تمديد تأجيل البريكست ليس في مصلحة أحد".

جاءت هذه التصريحات بعد أن صوّت المشرعون البريطانيون على تأجيل قرارهم بشأن الصفقة الخاصة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والمقرر حاليًا في 31 أكتوبر. ويطلب من رئيس الوزراء بوريس جونسون الآن مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل مغادرة بريطانيا.

يقول مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه بالنظر إلى أنه تم التفاوض على صفقة، "يتعين على البرلمان البريطاني الآن أن يقول ما إذا كان يوافق عليها أو يرفضها. يجب أن يكون هناك تصويت على الأساسيات".

يبدو أن الحكومة البريطانية ستحاول مرة أخرى الأسبوع المقبل دفع البرلمان إلى تأييد صفقة الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن صوت المشرعون لتأجيل القرار.

يقول زعيم مجلس العموم يعقوب ريز موغ إن الحكومة ستسعى إلى مناقشة يوم الاثنين حول تشريعها بشأن تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي سيكون تصويتًا فعالًا للموافقة على الصفقة.

ليس من الواضح ما إذا كان ذلك مسموحًا بموجب قواعد مجلس العموم ضد إجراء تصويت متكرر على نفس السؤال. وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو إنه سيصدر حكمًا يوم الاثنين.

صوت المشرعون يوم السبت على حجب موافقتهم على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى يتم إقرار جميع التشريعات لتنفيذها.

في غضون ذلك، يتعين على رئيس الوزراء بوريس جونسون مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل مغادرة بريطانيا، والمقرر حاليًا في 31 أكتوبر.

لا يزال جونسون يسعي للحصول على الموافقة على الصفقة بحلول 31 أكتوبر، لذلك لا يوجد أي تأخير.

يقول رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي إن بلاده لا ترى تصويت يوم السبت من قبل المشرعين البريطانيين على أنه رفض لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل تأجيل.

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وقال موراويكي في رسالة على تويتر بعد التصويت مباشرة إن بولندا "ستدعم مقاربة إيجابية على مستوى الاتحاد الأوروبي لمقترح حكومة بوريس جونسون".

وأضاف أنه بالنسبة لقادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين "يجب ان تكون اولوياتنا تجنب الفوضى التي قد يتسبب بها البريكست بدون اتفاق."

سيتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن أي تمديد لموعد 31 أكتوبر.

وأوضح الاتحاد الأوروبي إن الأمر متروك لحكومة المملكة المتحدة لإخبار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة "في أقرب وقت ممكن" بالإجراء الذي سيتخذه بعد عدم التصويت على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم السبت.

وقالت مينا أندريفا المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إن السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أحاطت علما بالتصويت ولم تقترح أي إجراء.

وقالت على تويتر: "سيكون على حكومة المملكة المتحدة إبلاغنا بالخطوات التالية في أقرب وقت ممكن".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيمضي قدمًا ويحاول مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

وقال يوم السبت إنه لا يشعر بالخوف أو الفزع من تأجيل التصويت للموافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا إنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف إنه لا يزال يعتقد أنه قادر على الحصول على دعم "ساحق" لخطة انفصال البريكست الجديدة وسيقدم التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك.

يقول جونسون إنه غير ملزم بموجب القانون بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

