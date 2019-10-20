كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل الخروج حتى 31 يناير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يوم 31 يناير 2020، في خطاب أرسل إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك.

وجاء في الخطاب: "لذلك أكتب إليكم لإبلاغ المجلس الأوروبي بأن المملكة المتحدة تسعى إلى تمديد فترة أخرى بموجب المادة 50 (3) من معاهدة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف الخطاب: "تقترح المملكة المتحدة أن تنتهي هذه الفترة في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت جرينتش في 31 يناير 2020".

وأوضح الخطاب: "إذا كانت الأطراف قادرة على التصديق قبل هذا التاريخ، تقترح الحكومة إنهاء هذه الفترة مبكرًا. مع خالص تحياتي، رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية".

في وقت سابق اليوم، أكد دونالد تاسك، استلام طلب المملكة المتحدة بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون تحديد المدة التي يطلب فيها تأخير يوم مغادرتها الاتحاد الأوروبي. وقال "تاسك"، إن هذه المشاورات قد تستغرق عدة أيام.

ووفقًا للوائح الحالية، يتم اتخاذ قرار منح التأخير من قبل قادة الدول السبعة والعشرين المتبقية في الاتحاد الأوروبي بناءً على طلب الدولة المنتهية ولايتها.

وقد ناشد مجلس العموم البريطاني، يوم أمس السبت، بإرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بينما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد.

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وصوت مجلس العموم على إلزام الحكومة بتمديد موعد البريكست، لكن رئيس الوزراء البريطاني، قال: إنه "لن يطلب من الاتحادلا الأوروبي إرجاء بريكست".

وكان جونسون قد أصر على أن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، عشية التصويت البرلماني على الاتفاق، الذي توصل له مع بروكسل: "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

وفاجأ جونسون معارضيه، يوم الخميس الماضي، بإبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تعهد التكتل بأنه لن يعيد أبدا التفاوض على المعاهدة، التي وافق عليها العام الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي رفض البرلمان اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات، إنها تؤيد الاتفاقية التي أبرمها خلفها بوريس جونسون.

وقد استقالت ماي في إحباط بعد أن رفض المشرعون مرارًا وتكرارًا اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.