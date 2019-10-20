القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن رضاه التام عن أداء فريقه بعد الفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز الفريق السماوي هدفين في أواخر الشوط الأول بإمضاء غابرييل جيسوس ودافيد سيلفا، ليتناسى الخسارة في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون (0-2)، ويقلص الفارق مؤقتًا مع المتصدر ليفربول إلى 5 نقاط.
وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء "كالعادة لعبنا جيدًا، وخلقنا فرصًا عدة، هم (كريستال بالاس) دائمًا أقوياء فيما يتعلق بالفرصة الثانية".
وأضاف "لسوء الحظ لم نستطع ترجمة عدد كاف من الفرص إلى أهداف، لكنها كانت 3 نقاط مهمة بعد فترة التوقف الدولية، كانوا (كريستال بالاس) خلفنا بنقطة واحدة على ما أعتقد، ولهذا فإنهم يقدمون موسمًا مذهلًا".
وتابع بيب "آمل أن ننطلق من هذه النتيجة ونواصل تقديم العروض الجيدة، قام حارسهم (واين هينيسي) بالعديد من التصديات، لكننا نأمل في أن نكون أكثر حسمًا".
وقام غوارديولا بتغييرات لافتة في دفاعه المليء بالإصابات، فعاد لاعب الوسط الإسباني رودري إلى عمق الدفاع بجانب البرازيلي فرناندينيو، وهو ما علق عليه قائلًا "رودري لم يتدرب يومًا واحدًا في هذا الموقع، ردة فعل الخط الدفاعي الرباعي كانت جيدة".
وعما إذا كان سيشاهد مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد مساء الأحد ضمن الجولة ذاتها، قال غوارديولا "يتوجب علي مشاهدة أتالانتا (خصم سيتي المقبل في دوري الأبطال)".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب مانشستر سيتي: حصدنا 3 نقاط مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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