ترامب يتخلى عن عقد قمة مجموعة السبع بمنتجعه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، عن عقد القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في إحدى نواديه في فلوريدا، في أعقاب انتقاد الخطوة التي تندرج في إطار الفساد.

وكتب ترامب على "تويتر": "بناء على العدائية اللاعقلانية والمجنونة للإعلام والحزب الديموقراطي، لن نأخذ بعين الاعتبار بعد الآن 'نادي ترامب ناشونال دورال للغولف' في ميامي كمكان لاستضافة قمة مجموعة السبع في 2020".

وأضاف "سوف نبدأ فورا البحث عن موقع آخر، بما في ذلك إمكانية عقد القمة في كامب ديفيد".

وأثار تأكيد البيت الأبيض الخميس لما كان ترامب قد أعلنه من قبل عن استضافة القمة في ناديه جدلا حادا في واشنطن بين البرلمانيين والمجتمع المدني على حد سواء.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض ميك مالفاني، قال الخميس "نحن مقتنعون تماما بأنه أفضل مكان لتنظيم القمة"، مجازفا بذلك بتأجيج الاتهامات الموجهة إلى ترامب حول تضارب المصالح.

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ورأى عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي ريتشارد بلومنتال، أن "الأمر لا يتعلق بتضارب مصالح فقط بل هو مخالف للدستور أيضا".

وتقدم النواب الديموقراطيون في الكونغرس الجمعة بمشروع قانون يهدف لمنع ترامب من استضافة قمة مجموعة السبع في ناديه في فلوريدا.

وقال النواب الديموقراطيون إن مشروع القانون "سوف يقطع كل التمويل الفدرالي المخصص لهذه المناسبة"، كما ويفرض على البيت الأبيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار إرساء الخيار على هذا المكان الذي يملكه الرئيس.

ويُعد منتجع "ترامب ناشونال دورال" أمرا حيوي بالنسبة لـ"منظمة ترامب" التجارية، فهو كان ذات يوم واحدا من أكبر المشاريع التي تدر الأموال عليها، لكنه يعاني منذ فترة من تدهور حاد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".