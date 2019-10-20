العثور على جثة شاب بمدينة نوف هجليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثة شاب في أحد المنازل بشارع "هسيفين" في مدينة "نوف هجليل" قرب مدينة الناصرة، الليلة الماضية.

وجرى استدعاء طواقم طبية إلى المكان ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة الشاب، وهو في العشرينيات من العمر، لأسباب لم تُعرف لغاية الآن.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات وظروف وفاة الشاب، ولم تكشف بعد أية تفاصيل أخرى.