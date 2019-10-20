شكرا لقرائتكم خبر عن إشراف أممي.. بدء تثبيت ضباط الارتباط بين المشتركة والحوثيين بالحديدة والان مع التفاصيل
أفادت مصادر عسكرية، أن تثيت ضباط الارتباط بدأ بإشراف الأمم المتحدة، بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية بالحديدة.
واشرفت الأمم المتحدة بحضور رئيس بعثتها الجنرال الهندي ابهيجيت جوها بدء نشر وتثبيت نقاط ضباط الإرتباط بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية،حيث بدأت لجنة التنسيق المشتركة اليوم نشر نقاط مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة في خطوة اولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.
وجاء في نص الإتفاق لفريق المراقبة المشتركة نشر النقطة الاولى في الخامري بكيلو 8 في مدينة الحديدة لخفض التصعيد في المنطفة وفقاً لآلية التهدئة التي تمت الموافقة عليها.
وأشار الإتفاق إلى أنه سيثبت الفريق الأحد النقطة الثانية في مدينة الصالح، ويوم الإثنين النقطة الثالثة في حوش الابقار بخط كيلو 16 وسوف يتم استكمال نشر النقطة الرابعة يوم الاربعاء القادم في منطقة منظر جنوب مدينة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إشراف أممي.. بدء تثبيت ضباط الارتباط بين المشتركة والحوثيين بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.