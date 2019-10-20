شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مستلزمات طبية في إطار أنشطة مشروع دعم الصحة الإنجابية بالجوف والان مع التفاصيل

بإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف، وفي إطار أنشطة مشروع دعم الصحة الإنجابية، استكملت جمعية CSSW توزيع مستلزمات طبية على المرافق المستهدفة في محافظة الجوف. وصرح د.أحمد مدهش -منسق المشروع بالمحافظة- أن المشروع ينفذ حاليآ في 4 مرافق صحية ضمن 3 مديريات هي الحزم والمصلوب والخلق. حضر توزيع المستلزمات الطبية في مرفقي مديرية الحزم الأستاذ محسن حزام مدير الصحة بالمديرية. يشار إلى أن المشروع بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وتنفيذ CSSW فرع الجوف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مستلزمات طبية في إطار أنشطة مشروع دعم الصحة الإنجابية بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.