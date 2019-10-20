شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يوزع مئات الحقائب لطلاب وطالبات بالدريهمي في الحديدة والان مع التفاصيل

وزعت ” هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مئات الحقائب المدرسية على مئات طلاب وطالبات منطقة الجريبة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة في إطار جهودها لدعم العملية التعليمية بالساحل الغربي و تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأسرة غير القادرة وتيسير وصول أبنائها إلى مقاعد الدراسة.

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وقامت“هيئة الهلال الأحمر ” بتوزيع الحقائب المدرسية على مئات الطلاب والطالبات في مدرسة الثورة الأساسية في مديرية الدريهمي ضمن المدارس المستهدفة من حملة التوزيعات الحقائب التي تشمل مختلف المدارس المحررة بالساحل الغربي و بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

واعرب الطلاب المستفيدون من مشروع توزيع الحقائب المدرسية عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة و امتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي لدعم العملية التعليمية في مديريات ومدن الساحل الغربي .