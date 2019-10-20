شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات المليشيا إلى الضالع وحجة.. قتلى وجرحى وأسرى ومفقودون والان مع التفاصيل

لم تتوقف مواكب الموت الحوثية الخضراء منذ أكثر من أسبوعين في عدد من المحافظات اليمنية.

المسلحون الذين حشدتهم المليشيا من عدة محافظات إلى جبهتي الضالع وحجة، عاد كثير منهم على متن سيارات مغطاة بشعار الجماعة الأخضر، للدفن.

حجة

خلال 8 أيام في حجة، خسرت المليشيا المئات من مسلحيها بين قتيل وجريح وأسير.

وكانت المليشيا الحوثية قد شنت هجوما كبيرا على مواقع قوات الشرعية في مديريات عبس وحيران وحرض ومستبأ، بعد أن اكتمل حشد المسلحين القبليين، وأكثرهم من محافظتي عمران وحجة.

وتقول مصادر محلية في محافظة عمران، إن نحو 80 جثة عادت إلى المحافظة من جبهات القتال في حجة.

وتضيف المصادر، أن من بين قتلى المليشيا قيادات ميدانية كبيرة، أبرزهم "أبو حزب الله" إسماعيل شرف إسماعيل الماخذي.

وتؤكد المصادر، لـ"اليمن العربي" أن عدد القتلى أصاب أبناء المحافظة بالرعب، خصوصا في ظل استمرار التحشيد والتغرير بأبناء القبائل.

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إلى جانب ذلك، تمكنت قوات الجيش من أسر عدد من القيادات الحوثية، أبرزهم القيادي معمر دغشي ناصر الدغشي، والذي تم أسره خلال المواجهات التي شهدتها مديرية عبس في المحافظة يوم أمس الأول.

كما فقدت المليشيا عددا من مسلحيها خلال مواجهات اليومين الماضيين في جبهات المحافظة الثلاث.

ذمار وإب

ومن جبهة الضالع، عاد إلى محافظتي إب وذمار العشرات من قتلى المليشيا الذين التحق أكثرهم بجبهات القتال دون أن يتلقوا تدريبات.

ووفق مصادر خاصة، فإن من بين قتلى المليشيا في جبهة الضالع، قيادات عسكرية كبيرة، أبرزهم العميد مصطفى المحضار.

وتشير المصادر إلى أن مستشفيات المحافظتين تغص بالجرحى وبجثث القتلى.

وتعد الخسائر البشرية التي منيت بها المليشيا في الضالع وحجة، خلال الأيام الماضية، هي الأكبر منذ بداية العام الجاري.