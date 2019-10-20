شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: عام تبقى على استضافة الإمارات أكثر من 200 دولة والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "وضعت دول كثيرة لمساتها الأخيرة على أجنحتها في «إكسبو دبي 2020» خلال العام الحالي، مع بدء العد التنازلي لانطلاق فعاليات الحدث الأضخم عالمياً، والذي تترجم استضافته السمعة العالمية لدولة الإمارات والثقة بقدراتها في تنظيم مثل هذه التظاهرات العالمية".

واضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد"عام تبقى على استضافة الإمارات أكثر من 200 دولة، بصناعاتها وتجارتها وثقافاتها، في تظاهرة تقارب بين الشعوب، تفتح المجال لآفاق من التعاون المشترك في المجالات كافة، بعد رحلة امتدت ثمانية أعوام من العمل والإنجاز، ليصبح «إكسبو» واقعاً متألقاً على الأرض".

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ومضت "الحدث العالمي الضخم، يعتبر محركاً للمنظومة الاقتصادية في الدولة، ومنصة لتقديم كل الإمكانات التي تتمتع بها الإمارات وتسويقها عالمياً، وسيعزز الحركة السياحية، خاصة أن المعرض بتصميمه وفعالياته المصاحبة سيكون استثنائياً ويثبت للعالم أن ثقته في محلها تماماً".

واختتمت "فعاليات «سنة لننطلق» التي تنثر الفرحة في إمارات الدولة اليوم، تعلن أياماً متبقية لاستضافة مكونات العالم، يتضاعف فيها المجهود تمهيداً للمرحلة الأخيرة من رحلة تميزت بالمثابرة والإصرار على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي طوعت المستحيل لبناء مستقبل مزدهر للوطن وأبنائه".