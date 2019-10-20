ايران تعلن قرب المباشرة بتنفيذ الربط السككي مع العراق

وقال المدير التنفيذي لشركة سكك الحديد الايرانية سعيد رسولي في تصريح صحفي، إن هناك مشروع للربط السككي مع العراق وايجاد محطتين جديدتين في نقطتين حدوديتين هما شلمجة وخسروي.

واضاف، ان تمهيدات العمل لخط شلمجة - البصرة قد بدأت وسيتم البدء قريبا بالعمليات التنفيذية لهذا الخط البالغ طوله 32 كيلومترا ويتضمن انشاء جسر في طريقه ايضا.



واوضح بان المصادر المالية لهذا المشروع سيتم توفيرها بصيغة التمويل "فينانس" واضاف، ان توفير التمويل للمشروع سيكون من قبل مؤسسة المستضعفين وفقا لقرار مجلس الوزراء بحجم 4 تريليون ريال.

واوضح رسولي، انه وبعد تنفيذ هذا المشروع ستتوفر امكانية نقل الزوار من ايران والى العراق وبالعكس بصورة مباشرة عبر سكك الحديد.انتهى

