ايران تعلن قرب المباشرة بتنفيذ الربط السككي مع العراق

أعلن مسؤول ايراني، اليوم الاحد، عن قرب البدء بعمليات انشاء خط سكك الحديد بين مدينتي شلمجة الايرانية والبصرة العراقية.
واضاف، ان تمهيدات العمل لخط شلمجة - البصرة قد بدأت وسيتم البدء قريبا بالعمليات التنفيذية لهذا الخط البالغ طوله 32 كيلومترا ويتضمن انشاء جسر في طريقه ايضا.
واوضح بان المصادر المالية لهذا المشروع سيتم توفيرها بصيغة التمويل "فينانس" واضاف، ان توفير التمويل للمشروع سيكون من قبل مؤسسة المستضعفين وفقا لقرار مجلس الوزراء بحجم 4 تريليون ريال.
واوضح رسولي، انه وبعد تنفيذ هذا المشروع ستتوفر امكانية نقل الزوار من ايران والى العراق وبالعكس بصورة مباشرة عبر سكك الحديد.انتهى
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