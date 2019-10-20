مقترح فرنسي ياباني لإقراض إيران بشروط

وذكرت صحيفة "ماينيتي" اليابانية أن طوكيو قررت دعم المبادرة الفرنسية التي أعلنتها باريس الصيف الماضي، والمتمثلة في تقديم مساعدات لإيران قدرها 15 مليار دولار بعد أن طالبت طهران برفع حجم قروضها بسبب تأثير العقوبات المفروضة ضدها.ومن المقرر أن تستخدم هذه الأموال فقط لشراء المواد الغذائية والطبية.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة اليابانية تأمل أن يساعد الدعم المالي هذا على إطلاق حوار بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي.