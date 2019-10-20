بالصور.. قافلة أمريكية تدخل سوريا قادمة من العراق

كشف مصدر مطلع، بأن قافلة أمريكية دخلت سوريا قادمة من العراق. ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله ان "قافلة من الشاحنات الفارغة والمصفحات الأمريكية دخلت الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان". واضاف ان "الهدف من ذلك هو لاسترجاع أسلحة ومعدات عسكرية من قواعد أمريكية تم الانسحاب منها". Advertisements

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