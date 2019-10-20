مقتل 3 أشخاص في أعمال شغب باحتجاجات تشيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 أشخاص جراء حريق اندلع في مركز تجاري تعرض لأعمال تخريب ليل السبت الأحد في سانتياجو، وسط مظاهرات واحتجاجات عنيفة مستمرة منذ يومين، على ما أفادت سلطات العاصمة التشيلية.

وقالت رئيسة بلدية المدينة مارلا روبيلار "توفي 3 أشخاص في حريق في سوبرماركت، اثنان قضيا حرقا والثالث نقل في حالة خطيرة إلى المستشفى حيث توفي".

وكان الجيش في تشيلي أعلن فرض حظر التجوال في العاصمة سانتياجو، فيما ألغى رئيسها سيباستيان بنيرا زيادة أسعار المواصلات في محاولة لاحتواء الاحتجاجات.

وقال الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو المسؤول عن أمن سانتياجو عاصمة تشيلي، الأحد، "إن حظر التجول الكامل سيسري على المدينة من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي".

ويتظاهر المحتجون طوال الأسبوع ضد زيادة أجرة وسائل النقل، حسب ما أفادت صحيفة "لا تيرسيرا".