حالة الطقس في الإمارات من الأحد إلى الخميس المقبل

الأحد 20 أكتوبر 2019

الطقس

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة ان يكون الطقس غدا رطبا خاصة شمالا وعلى المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل ضباب او ضباب متقطع صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية ويصاحبها بعض الأمطار بعد الظهر.



أما الرياح فتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س.

كما يكون موج الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط.

ويوم الإثنين يكون الطقس رطبا صباحا وقد يتشكل ضباب خفيف غرباً، ويصبح صحواً إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقا قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

أما البحر فخفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء رطبا مع احتمال تشكل الضباب صباحا على بعض المناطق خاصة غرباً، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً.

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الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبوم الأربعاء يكون رطبا مع فرصة لتشكل ضباب صباحا على مناطق متفرقة، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الخميس المقبل رطبا مع احتمال تشكل ضباب صباحا خاصة على السواحل، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س..والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.