إسبر: القوات الأمريكية ستغادر سوريا إلى غربي العراق

الأحد 20 أكتوبر 2019

إسبر

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأحد أن كل القوات الأمريكية التي ستغادر سوريا ستتوجه إلى غربي العراق، وفقاً للخطة الحالية.



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وقال إسبر لصحفيين مرافقين له على طائرة عسكرية في طريقها إلى الشرق الأوسط إن الجيش سيستمر في عملياته لمكافحة تنظيم داعش لمنع عودته إلى المنطقة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة لا تستبعد فكرة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا من داخل العراق، وسيتم العمل على التفاصيل بمرور الوقت.

وتحدث اسبر مع نظيره العراقي بشأن خطط نقل أكثر من 700 جندي من سوريا إلى غربي العراق.