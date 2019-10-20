اخبار العالم

إسبر: القوات الأمريكية ستغادر سوريا إلى غربي العراق

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الأحد 20 أكتوبر 2019

إسبر

إسبر: القوات الأمريكية ستغادر سوريا إلى غربي العراق

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأحد أن كل القوات الأمريكية التي ستغادر سوريا ستتوجه إلى غربي العراق، وفقاً للخطة الحالية.

 

Advertisements

وقال إسبر لصحفيين مرافقين له على طائرة عسكرية في طريقها إلى الشرق الأوسط إن الجيش سيستمر في عملياته لمكافحة تنظيم داعش لمنع عودته إلى المنطقة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية.

 

وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة لا تستبعد فكرة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا من داخل العراق، وسيتم العمل على التفاصيل بمرور الوقت.

 

وتحدث اسبر مع نظيره العراقي بشأن خطط نقل أكثر من 700 جندي من سوريا إلى غربي العراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبر: القوات الأمريكية ستغادر سوريا إلى غربي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا