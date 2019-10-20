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الصادق المهدي يحذر من مخططات النظام السابق لتقويض الحكومة الانتقالية

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 20 أكتوبر 2019

المهدي

الصادق المهدي يحذر من مخططات النظام السابق لتقويض الحكومة الانتقالية

متابعات_الخليج 365

حذر حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، من مخططات تحيكها قوى النظام السابق لاستغلال المسيرة المليونية في 21 من أكتوبر الجاري لإثارة البلبلة والفوضى لتقويض الحكومة الانتقالية.

 

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وأعلن في بيان "السبت" رفضه الدعوة، وناشد الشعب السوداني بعدم الخروج إلى الشوارع لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والفوضى.

 

وقال أن الواجب الوطني يدعو جميع السودانيين لحماية الحكومة الانتقالية في البلاد، التي جاءت بثورة شعبية أسقطت نظام المخلوع عمر البشير.

 

وشدد على أن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الجسم المعني باتخاذ القرار حول البرامج الجماهيرية.

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