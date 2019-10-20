الصادق المهدي يحذر من مخططات النظام السابق لتقويض الحكومة الانتقالية

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الأحد 20 أكتوبر 2019
المهدي
متابعات_الخليج 365
حذر حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، من مخططات تحيكها قوى النظام السابق لاستغلال المسيرة المليونية في 21 من أكتوبر الجاري لإثارة البلبلة والفوضى لتقويض الحكومة الانتقالية.
وأعلن في بيان "السبت" رفضه الدعوة، وناشد الشعب السوداني بعدم الخروج إلى الشوارع لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والفوضى.
وقال أن الواجب الوطني يدعو جميع السودانيين لحماية الحكومة الانتقالية في البلاد، التي جاءت بثورة شعبية أسقطت نظام المخلوع عمر البشير.
وشدد على أن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الجسم المعني باتخاذ القرار حول البرامج الجماهيرية.
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