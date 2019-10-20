وزير الدفاع الأمريكي: نقل القوات المنسحبة من سوريا إلى العراق

الأحد 20 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد: إنه من المتوقع نقل ألف جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق.



وأشار المسئول الأمريكي إلى أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش" الإرهابي، وفق ما نقلت "رويترز".

وفيما يتعلق بالوضع العسكري في سوريا، أشار إسبر إلى أن وقف إطلاق النار في شمال سوريا ما زال مستمرا.

Advertisements

وكان إسبر أعلن أول أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تواصل انسحابها من شمال سوريا ولن يساعد أي جندي أمريكي في إقامة "المنطقة الآمنة" بين القوات الكردية وتركيا.

وأوضح إسبر أن القوات الأمريكية ستظل على اتصال بتركيا وقوات سوريا الديموقراطية التي دعمتها واشنطن في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

لكن مسئولا كبيرا في البنتاجون أوضح أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة المنطقة من الجو للتأكد من أمن السجون التي تضم معتقلين من التنظيم المتطرف.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تحذير أطلقته السلطات التركية من أنها ستستأنف عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا الثلاثاء المقبل، إذا لم تنسحب من "منطقة آمنة"، فيما يتهم الأكراد أردوغان باتنهاك وقف إطلاق النار إثر قصفه مواقع المقاتلين والتجمعات المدنية.