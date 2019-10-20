شكرا لقرائتكم مبعوث التحالف الدولي: تركيا سمحت بعبور 40 ألف داعشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماكغورك، تفاصيل صادمة عن دعم تركيا الضخم لتنظيم "داعش" لتأسيس دولة الخلافة المزعومة على حدود تركيا، قائلاً إن تركيا سمحت بعبور 40 ألف داعشي قدموا من عشرات الدول المختلفة للانضمام إلى "داعش".

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وقال بالتفصيل، في إحدى الندوات الحوارية، لقد أدرت حملة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، لقد سمحت تركيا بمرور 40 ألف داعشي قدموا من 110 دول إلى مطاراتها ثم اتجهوا إلى الحدود السورية.

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وأضاف أن "الخلافة الداعشية كانت على الحدود التركية، لقد عملنا مع تركيا وزرت تركيا أكثر من أي دولة أخرى لحثهم على إغلاق الحدود، ولكنهم لم يفعلوا، وقال المسؤولون الأتراك إنهم لا يستطيعون إغلاق الحدود رغم طلبات التحالف المتكررة".

وأضاف قائلاً "ولكن عند سيطرة القوات الكردية على أجزاء من الحدود أغلقوا الحدود فوراً وبنوا جدارا بعد سيطرة الأكراد على المناطق الحدودية".

وتواصل العديد من دول العالم التحذير من غزو تركيا لشمال سوريا والذي سوف يؤدي إلى بعث تنظيم "داعش" من جديد.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد كشفت في تقرير لها أن القصف التركي على شمال سوريا يتركز على سجون تنظيم "داعش"، وهو ما أدى إلى فرار العشرات منهم حتى الآن.