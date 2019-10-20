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100 من القيادات الأمريكية يخرجون عن صمتهم ويدينون ما يجري في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

 

دعا 100 من قادة المذاهب والمعتقدات في الولايات المتحدة الى انهاء مشاركة بلادهم في العدوان على اليمن، موجهين خطاب إلى الكونغرس، استنكروا فيه استخدام والإمارات القنابل والصواريخ الأمريكية بشكل متكرر لاستهداف المدنيين الأبرياء، وقصف المدارس والمستشفيات والمنازل والأسواق، على مدى أكثر من أربع سنوات.

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وذكرت صحيفة توكسون الأمريكية أن القادة أكدوا في خطابهم أن الحرب في اليمن تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 24 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وقال قادة الأديان في الولايات المتحدة في خطابهم: كأشخاص مؤمنين وكهنة أسقف،وقعنا اليوم بفخر رسالة مفتوحة إلى الكونغرس من قبل 100 من قادة الإيمان، يمثلون جميع الولايات المتحدة ال50، ويطالبون بإنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية للحرب في اليمن، حيث أن الكونغرس لديه القدرة على تخفيف هذه المعاناة.

واختتم القادرة رسالتهم بالقول: يرجى قراءة الرسالة ثم أخبار ممثليكم في واشنطن: أن اليمن لا يستطيع الانتظار.

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