ترند الموجز| بعد «نكتة اليوم » نيكول سابا تنضم لرامي عياش فى الهجوم على ساويرس.. ومحامي قاتل «شهيد الشهامة»ينسحب من الدفاع عن راجح .. وغضب في مدينة الأقصر بسبب الرمز الفرعوني المقلد.. وشوبير: الضربة الركنية للزمالك "المتسببة في الهدف" ليست صحيحة

إعداد: رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد «نكتة اليوم » نيكول سابا تنضم لرامي عياش فى الهجوم على ساويرس.. ومحامي قاتل «شهيد الشهامة»ينسحب من الدفاع عن راجح .. وغضب في مدينة الأقصر بسبب الرمز الفرعوني المقلد ..وشوبير: الضربة الركنية للزمالك "المتسببة في الهدف" ليست صحيحة.



وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

«نكتك بايخة» .. «نيكول سابا» تهاجم «نجيب ساويرس» بعد تعليقه علي مظاهرات لبنان

شنت الفنانة "نيكول سابا " هجوما حادا علي رجل الاعمال "نجيب ساويرس" بعد نشره تغريدة علق فيها على الأوضاع الراهنة في لبنان واندلاع النظاهرات هناك.

وكتب نجيب ساويرس قائلًا: قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ماحسيت أن مراتي دخلت حولت على حرب اليمن.

مما استفز النجمة "نيكول سابا " التي اعتبرت ان هذا الكلام ماهو إلا سخرية من "ساويرس" واستخفاف باحساس الشعب اللبناني والتظاهرات السلمية.

وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا علي "ساويرس" قائلة : والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!!

متابعة : والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو! #نكتك_بايخة #عيب

جدير بالذكر أن لبنان قد شهدت ظروفًا قاسية وغير مستقرة خلال الأيام القليلة الماضية، بدءً من إندلاع الحرائق في بعض المناطق هناك وحتى التظاهرات التي عمت أرجاء البلاد. ( للمزيد )

«بعد انسحابه من الدفاع عنه »..محامي قاتل «شهيد الشهامة»يكشف تفاصيل تخليه عن راجح

أعلن المحامي محمد الحسيني، أنه قرر عدم الحضور مع المتهم محمد أشرف راجح .

وقال "الحسيني" خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية" , والمذاع عبر فضائية "mbc مصر" : سبب الانسحاب من الدفاع عن المتهم محمد اشرف عبد الغني راجح لكون القضية اصبحت قضية رأي عام ,مشيرًا إلى أن السن الحقيقي للمتهم لم يتعد الـ18 عام وان القضية تحولت من محكمة الجنايات العادية الى محكمة الاحداث .

كان والد المجني عليه محمود البنا بضرورة تعديل قانون الطفل، والقصاص العادل من قتلة نجله.

وينتظر مواطنو محافظة المنوفية محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا وسط حالة من الترقب والغضب الشديد عقب الإعلان عن محاكمة المتهمين أمام جنايات الأحداث لعدم بلوغهم السن القانونية وأن المتهم الرئيسي محمد راجح لم يبلغ 18عامًا. ( للمزيد )

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بعد «نكتة اليوم » .. «رامي عياش» ينتقد «ساويرس» ويطالبه بحذف التغريدة

انتقد الفنان «رامي عياش» رجل الأعمال ​«نجيب ساويرس​» بعد تعليقه علي تظاهرات لبنان بتغريدة مثيرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان "نكتة اليوم"، والذي يشير فيها بطريقة ساخرة إلى التظاهرات في لبنان .

وكتب ساويرس قائلا : قاعد بتفرح على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن .

مما اثار حفيظة الفنان "رامي عياش " فرد عليه تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها .مظاهرتنا رساله اسمى وأعمق من هذا الوصف. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة بإحترام كبير وانت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة .

وأختتم : نتمنى منك ازالة التغريدة . ( للمزيد )

«يمثل صورة سيئة وسلبية أمام العالم ».. أحمد موسي : يناشد محافظ الأقصر إزالة الرمز الفرعوني المقلد

ناشد الإعلامي أحمد موسى، محافظة الأقصر بضرورة إزالة الرمز الفرعوني المقلد أمام متحف الأقصر لأنه يمثل صورة سيئة وسلبية أمام العالم .

وقال "موسي"خلال تقديم برنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : معقول الأقصر اللي فيها ثلت آثار العالم أعمل فيها تمثال تقليد , معبد الأقصر يرجع تاريخه لـ 1400 سنة قبل الميلاد؛ وهو تحفة معمارية في قلب مدينة طيبة على كورنيش النيل، ويقف هذا المعبد شاهًدا على عظمة حضارة مصر الفرعونية وهذا المجسم لا يليق، معقبًا: "ملوش لازمة.. هو فلوس خلاص .

مضيفا : إن هناك غضب يجتاح محافظة الأقصر بسبب تصميم مجسم «مفتاح الحياة» أمام معبد الأقصر الذي يقع في مدينة طيبة في الشرقي من النيل ويقف شاهدا على حضارة عظمة مصر الفرعونية. ( للمزيد )

أحمد شوبير: الضربة الركنية للزمالك "المتسببة في الهدف" أمام المقاولون ليست صحيحة

قال الإعلامي أحمد شوبير أن الضربة الركنية للزمالك المتسببة في الهدف الأول للأبيض والذي أحرزه التونسي فرجاني ساسي أمام المقاولون، غير صحيحة.

وتابع "شوبير" خلال تقيدم برنامجه "ملعب on" , والماع عبر فضائية "on sport" : خطأ المدافعين في التمركز ومراقبة فرجاني ساسي وتوقيت خروج محمود أبو السعود من مرماه والتعامل مع الكرة هو الأبرز والأهم في التعامل مع اللعبة وليس احتساب الكرة ضربة ركنية .

مضيفا : محمود البنا، حكم المباراة لم يقدم مباراة متميزة، رغم تألقه في الفترة الماضية .

كان الزمالك فاز على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز . ( للمزيد )