مجلس العموم البريطاني يقرر إرجاء التصويت على "بريكست"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti قرر مجلس العموم البريطاني إرجاء التصويت على "بريكست" بعد أن أيد النواب بأغلبية 16 صوتا لائحة تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق إلى أن تكتمل الاجراءات المطلوبة للانسحاب. © MGO نواب مجلس العموم البريطانيمجلس العموم البريطاني يقرر إرجاء التصويت على "بريكست" يتبع..

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