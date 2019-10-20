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تعرف على أملاك هيئة السكك الحديدية المخصصة للنفع العام فى القانون الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الاثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

وحدد القانون فى المادة السابعة، ما هى بالضبط أملاك الهيئة ذات النفع العام التى لا يجوز للهيئة التصرف فيها، فقصرها على منشآت السكة الحديد ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات.

حيث تضمن القانون فى مادته الأولى استبدال نص المادة السابعة من القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر لينص على أن تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر من الأموال العامة المملوكة للدولة.

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كما تعد  من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها كما لايجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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