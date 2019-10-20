قبل ساعات من محاكمة "راجح".. ماذا نعرف عن قضية "شهيد الشهامة" حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

طوال 10 أيام، تحول اسم الطالبين "محمود البنا" وزميله المتهم بقتله "محمود راجح"، محور حديث الناس واهتمام الرأي العام في مصر، بعد أن انتقلت قصة مقتل الأول وانتشرت صوره غارقًا في الدماء، من مواقع التواصل الاجتماعي حيث العالم الافتراضي، إلى النيابة العامة والمحاكم.

القضية نالت تعاطفًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل، نظرًا لبشاعتها، وما قيل حول محاولة القتيل، الدفاع عن فتاة تحرش بها المتهم بالقتل، حتى تحول المجني عليه إلى "شهيد شهامة".

القضية ازدادت إثارة عندما شكك كثيرون في خضوع القاتل الطالب المتهم إلى المحاكمة، بعد تصريحات محاميه حول السن القانونية للمتهم وكونه حدث، وبالتالي لن يحكم عليه بالإعدام، حتى لو اكتملت أركان العقوبة.

لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، عندما أعلن محامي المتهم أول أمس الجمعة، الانسحاب من القضية والدفاع عن المتهم، قائلًا إنه لن يحضر مع المتهم في أولى جلسات محاكمته التي تعقد اليوم الأحد.

(الخليج 365) نشر عددًا من الموضوعات الخاصة بالقضية، نستعرض أهمها في التقرير التالي، قبل ساعات من بدء المحاكمة..

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