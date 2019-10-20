حالة الطقس: أجواء خريفية وفرصة لزخات محلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفيد الراصد الجوي أنه لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتسود أجواء خريفية معتدلة نهارا في معظم المناطق مع فرصة لزخات محلية متفرقة خصوصا في أقصى الشمال.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في كافة المناطق وخصوصا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية شرقية في ساعات الليل.

في يوم الإثنين، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا نهارا في معظم المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة وخصوصا في الشمال والساحل وقد تكون مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في كافة المناطق وخصوصا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بحالة جوية ماطرة، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا نهارا في معظم المناطق مع هطول الأمطار المتفرقة التي تتركز على الشمال والسواحل.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا نهارا في معظم المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبيا في كافة المناطق وخصوصا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الليل المتأخر والفجر إلى شمالية شرقية باردة نسبيا.