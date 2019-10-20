ترامب يتخلى عن استضافة قمة السبع بمنتجعه في فلوريدا

تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن خطط استضافة القمة الاقتصادية لزعماء دول مجموعة السبع 2020 في منتجع الجولف الذي يملكه بولاية فلوريدا، بعد مواجهته انتقادات.

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات على تويتر، إنه سيتخلى عن الخطة التي أعلنها، الخميس، ميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة.

وأشار ترامب إلى ما وصفه بـ"بالعداء المجنون وغير المنطقي" من جانب الديمقراطيين ووسائل الإعلام في تفسيره لهذا التراجع.

وقال: "سنبدأ البحث على الفور عن مكان آخر بما في ذلك احتمال عقدها في كامب ديفيد".

Advertisements

وكان النواب الديمقراطيون في الكونجرس تقدموا بمشروع قانون يهدف لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استضافة قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ناد للجولف يملكه في فلوريدا.

وقال النواب الديمقراطيون إن مشروع القانون الذي يحمل اسم "سرقة ترامب تقوّض مجموعة السبع (ثاغ)، وسوف يقطع كل التمويل الفيدرالي المخصص لهذه المناسبة، لجمع قادة دول مجموعة السبع الأقوى اقتصاديا في العالم في يونيو/حزيران المقبل في نادي ترامب دورال الوطني للجولف في ميامي.

وسيفرض القانون على البيت الأبيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار مسؤولي الإدارة إرساء الخيار على منتجع دورال لاستضافة القمة.

وكانت آخر قمة لمجموعة العشرين في الولايات المتحدة في 2012، خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وعقدت في كامب ديفيد بمقر الرئاسة بولاية ميريلاند.

وخلال القمة الأخيرة لمجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، تحدث ترامب نفسه بلا تعقيدات عن اختيار ناديه لاستضافة القمة المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي حينذاك: "إنه مكان رائع"، وأضاف: "هناك مساحة واسعة، مئات الهكتارات، لذلك يمكننا إدارة أي اجتماع في المكان إنه يقع قرب المطار تماما".