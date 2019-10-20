وزارة الحج والعمرة توافق على تحديثات لوائح وتعليمات شركات العمرة

الأحد 20 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

وافق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن على تحديثات لوائح وتعليمات شركات العمرة وإجراءات وآليات العمل فى قطاع العمرة، وآليات تعديل وإضافة حزم الخدمات فى محرك الحجزى المركزى "مقام"، التى شملت الإجراءات كافة, تضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وتأتى هذه الخطوة فى إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.

وكان وزير الحج والعمرة التقى أول أمس الخميس بمكتبه بجدة, أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، ورئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بغرفة مكة مروان شعبان, وأعضاء اللجنة, وعدد من المسؤولين بقطاع العمرة، لشرح تحديثات اللوائح والتعليمات الخاصة بشركات العمرة.

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وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن تحديثات لوائح وتعليمات شركات العمرة جاءت بناء على دراسات شاملة قام بها فريق العمل بالوزارة شملت كافة أطراف الخدمة من مقدمى الخدمات والمستفيدين بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإيجاد بيئة تنافسية لتحسين تجربة المعتمر والزائر وإثرائها، كما تهدف إلى تقليص الإجراءات بما يكفل دقة المعايير وجودة الأداء.

وبيّن الدكتور مشاط أن التحديثات تضمنت السماح بقبول جميع فئات عضويات الاياتا ومنها فئة " travel agency" أو شهادة منظمة السياحة العالمية “WTO” أو شهادة عضوية الاتحاد الدولى لوكلاء السياحة والسفر أو المجلس العالمى للسفر والسياحة "WTTC" كشرط لتأهيل الوكيل الخارجي.

وأشار إلى أن التحديثات شملت إتاحة تمديد برنامج المعتمر وشراء حزم الخدمات المتاحة بمحرك الحجز المركزى "مقام" ضمن صلاحية التأشيرة، وتكوين حزم خدمات اختيارية للمعتمرين القادمين بتأشيرة الزيارة من الدول (49) والوكلاء الخارجيين، دون اشتراط شراء خدمات النقل فى حزمة الخدمات للمعتمرين القادمين عبر المنافذ البرية بحافلات أجنبية مع توضيح المنفذ البرى عند تقديم طلب تأشيرة الزيارة لغرض العمرة.

وأضاف نائب وزير الحج والعمرة أن التحديثات شملت إتاحة توثيق عقود الشراء الخاصة بشركات العمرة من الفنادق إلكترونيًّا عبر محرك الحجز المركزى "مقام".