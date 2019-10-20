بريطانيا تنفي طلب تأجيل بريكست وقادة أوروبا يستعدون للحسم

الأحد 20 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أنه لم يوقع الرسالة التي طلب فيها من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست.



وقال مصدر مسؤول بمكتب جونسون إنه بعث برسالة ثانية، يقول فيها إنه "لا يريد التأجيل".

وأضاف المصدر أن "جونسون أرسل نسخة عن الرسالة كما يفرض عليه القانون في حال عدم إقرار اتفاق بشأن بريكست، إلا أنه لم يوقعها".

وبحكم القانون فإن جونسون كان مجبرا على إرسال رسالة يطلب فيها تمديد مهلة الخروج حتى 31 كانون الثاني/يناير عام 2020، بعد رفض النواب في مجلس العموم، السبت، دعم الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

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ويصر جونسون على وجوب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول كما هو مخطط.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الحكومة البريطانية أرسلت لقادة الاتحاد الأوروبي، طلبا لتأجيل موعد خروجها من التكتل.

وقال توسك عبر تويتر "طلب تمديد المهلة وصل.. سأبدأ الآن استشارة قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد"، في إشارة إلى رسالة أجبر مجلس العموم البريطاني رئيس الحكومة بوريس جونسون على إرسالها.

ويعود الآن القرار حول الطلب إلى زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 الآخرين، لكن مهمة توسك كرئيس للمجلس الأوروبي ستكون جمع وجهات نظرهم، وقد يدعو إلى عقد قمة خاصة للموافقة على تمديد المهلة.

ويعتقد بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أنه يمكن اتخاذ قرار من خلال القنوات الدبلوماسية وإصداره من بروكسل، لكن في الحالتين مشاورات توسك "قد تستغرق بضعة أيام"، حسب مصدر بالاتحاد الأوروبي.