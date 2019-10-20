شكرا لقرائتكم نانسي بيلوسي وأعضاء من الكونغرس في زيارة مفاجئة للأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، عن وصولها ومجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت متأخر من يوم السبت، إلى الأردن بشكل مفاجئ لعقد اجتماعات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومسؤولين آخرين بشأن الوضع في سوريا.

وقالت بيلوسي، في بيان نشرته "فوكس نيوز" Fox News: "وفدنا من الحزبين يزور الأردن في وقت حرج من أجل أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف البيان: "مع الأزمة المتفاقمة في سوريا وبعد الغزو التركي، شارك وفدنا في مناقشات حيوية حول التأثير على الاستقرار الإقليمي، وزيادة تدفق اللاجئين، والفراغ الخطير الذي تم توفيره لداعش وإيران وروسيا".

وتأتي المحادثات المقررة في الأردن في الوقت الذي تتهم فيه كل من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، بعضهما بانتهاك شروط وقف إطلاق النار، الذي استمر 120 ساعة، والذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأميركية الخميس الماضي.

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يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، السبت، أن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام.

وقال إسبر للصحافيين، وهو في طريقه للشرق الأوسط، إنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد عناصر تنظيم "داعش" و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

كما لفت إلى أن "الانسحاب الأميركي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياماً".

وأضاف أن "الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق"، والتي قال إن عددها يبلغ نحو ألف فرد.