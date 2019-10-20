قانون حكومى جديد يُنهى تخصيص أصول وأراضى "السكة الحديد" للمنفعة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضى، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث يعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة استغلالها بذاتها، والتى ستخضع للنقاش اليوم الأحد فى اجتماع منعقد برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. ويستعرض ”الخليج 365” المادة الثانية على النحو التالى : المادة الثانية .. Advertisements تضاف مادة جديدة برقم "7" مكرر لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، يكون نصها على النحو الآتى : مادة "7" مكرر عدا ما ورد بالمادة السابقة، وما تشغله القوات المسلحة من أراضى ومنشآت لاستخداماتها، ينتهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضى، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة استغلالها بذاتها، أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل. ويدخل فى حكم هذة المادة الأراضى والمبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التى يتم الاستغناء عنها.

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