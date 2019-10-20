السعودية تعتقل احد الناشطين بسبب تغريدة

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الخليج 365 – الرياض :
القت السلطات السعودية القبض، السبت، على أحد الناشطين بسبب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر.
وشرعت سلطات النظام السعودي في اتهام الناشط بنشر معلومات تمس النظام العام، عبر حسابه في “تويتر”.
وتواصل السلطات في السعودية قمعها للمغردين والناشطين باعتقال العديد منهم واصدار تعاميم امنية بتجريم المنشورات التي تتطرق الى جملة من المواضيع والقضايا الخاصة بالشأن السعودي.
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