شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" بالبرلمان تناقش قانون نقابة المهن النفسية..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الجارى، مشروعى قانونين مقدمن من أكثر من 120 نائبا بشأن "إنشاء نقابة المهن النفسية"، واستعراض كتاب وزارة العدل في هذا الشأن، فى اجتماع مشترك مع لجان (الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية).

وتجتمع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة النائب جبالى المراغى، للاستماع إلى وزير القوى العاملة، فى ضوء بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة فيما يدخل في نطاق اختصاص اللجنة.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقدت أولى اجتماعاتها فى دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، الأسبوع الماضى، اعتمدت خلاله تقريريها عن مشروع قانون العمل، ومشروع صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فور انتهاء خدمتهم.