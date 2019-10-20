قبل ساعات من انطلاقه.. أبرز المعلومات عن أسبوع "القاهرة للمياه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

تستعد وزارة الموارد المائية والري، لإطلاق "أسبوع القاهرة الأول للمياه"، خلال الفترة ما بين 20 حتى 24 أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويهدف الحدث العالمي إلى مناقشة التحديات المائية الملحة، بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن رفع الوعي لدى المواطنين في قضايا المياه، والتعرف على النماذج الجديدة وإمكانية تطبيقها سواء من المزارعين أو الخبراء الجدد.

وتعقد الجلسات في أحد فنادق القاهرة، على أن يكون الافتتاح بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتنطلق أول جلسة بعنوان "الاستجابة لندرة المياه".

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ويناقش المنتدى 5 محاور رئيسية، هي "الاستجابة لندرة المياه، التعاون في قطاع المياه، نظم الري بالطاقة الشمسية في إقليم الشرق الأدنى، كيف سيؤثر تغير المناخ على دورة المياه؟، المياه المالحة بين التخفيف والتحلية".

ويشهد المنتدى 40 جلسة عمل فنية، 5 حلقات عمل إقليمية، يشارك فيها ما يقرب من 23 منظمة دولية، و70 عالم وخبيرا دوليا، ووفود رسمية أكثر من 100 دولة.

ويشارك في المؤتمر وفود 60دولة، ومن المتوقع أن يزيد عدد الحضور عن 1000 مشارك.