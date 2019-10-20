صحة الوادي الجديد تقرر تشغيل منظار الرئة لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة- أ ش أ:

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد إنه تقرر تشغيل منظار الرئة بمستشفى الصدر بالخارجة لأول مرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف محروس ، في بيان مساء السبت ، أنه تم التنسيق مع كلية الطب بجامعة أسيوط لتدريب الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل هذا الجهاز الذي تم توريده منذ عامين ولم يتم تشغيله حتى الآن.

وأوضح أنه تم الإتفاق مع أساتذة قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة أسيوط لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية بالمحافظة لتشغيل الجهاز ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات الصحية وتوفير عناء السفر على المواطنين لتلقي مثل هذه الخدمات الطبية بالمحافظات الأخرى.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن الجهود مستمرة لتطوير قطاع الصحة بالوادى الجديد وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.