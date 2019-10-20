تراشق التهم بين مذيعي العربية وسكاي نيوز بسبب لقاء بوتين التلفزيوني

جدة - عمرو شويل الرياض-الخليج 365

لا تزال أصداء الأزمة بين قطبي القنوات الخليجية “العربية، وسكاي نيوز” لم تهدأ بعد، منذ زيارة الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية وظهوره بتصريحات مهمة في حديث تليفزيوني مشترك بين القناتين الخليجيتين وروسيا اليوم.

في البداية، أطل مذيع قناة سكاي نيوز عربية مهند الخطيب على تويتر، يتهم مذيع العربية محمد الطميحي بعدم المهنية والقيام بعمل غير أخلاقي عندما أجرى الرئيس بوتين منذ أيام مقابلة مع ٣ قنوات مشتركة وبالاتفاق فيما بينها وهي سكاي نيوز والعربية وروسيا اليوم، لكن الطميحي شطب مذيعي القناتين الأخريين واستخدم أجوبة بوتين على أسئلتهم وكأنها إجابات على أسئلته.

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لم يمر وقت كبير حتى جاء مذيع قناة العربية محمد الطميحي بالرد سريعا موضحا أن العربية أدارت حواراً مع الرئيس الروسي بوتينبمشاركة من الصحفي القدير سلام مسافر من روسيا اليوم ومذيع من سكاي نيوز عربية وهذا ما تحدثنا عنه قبل بث المقابلة.

وأضاف الطميحي، عبر حسابه الرسمي على تويتر “في اليوم المتفق عليه للبث كان لنا تغطية خاصة سبقت زيارة الرئيس بوتين للرياض وكانت المقابلة محور التغطية، قررنا إعادة ترتيب المحاور والتركيز على بعض إجابات بوتين في عرض يخرج عن الروتين بما يتفق مع اهتمامات مشاهدينا مشفوعين بالاشتراطات التي طلبها المكتب الصحفي للرئيس لمقابلة ليست حصرية ولم ننسب أي إجابة لنا.. وكان لنا الحق في استخدام الإجابات دون الأسئلة وهو ما كان متاحاً للقنوات الثلاث، روسيا اليوم بثت الحوار كاملاً: مذيع العربية هو يدير الحوار.. وفي نسخة سكاي نيوز فجأة أصبح مذيعهم هو من يدير الحوار مع حذف أي مقطع يتعارض مع ذلك”.

في النهاية قرر الطميحي قلب الطاولة رأسا على عقب عندما قال “من الصعب أن تتقبل أن يكون مذيعاً أصغر منك (سنّا) هو من يدير الحوار.. لكن أن يدفعك ذلك لأن تتهمه شخصياً عبر وسائل التواصل بأن ما قام به غير أخلاقي ومهني ومعيب فأنت تثبت بأنك لم تتجاوز تلك العقدة لذلك لجأت للتزوير.. حين خاطبت الجدار وحيداً دون رئيس أو محاورين.